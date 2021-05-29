Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:54184

«Сумчанка» стала 15-кратным чемпионом Украины

9-11 июня в Сумах прошел 5-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

На хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» сошлись 6 лучших команд Украины, в том числе 4 сумские.

Результаты игр:

9 июня

ХК «Колос-ЦОП» Борисполь - Сборная команда г. Полтава 6:0

МСК «Сумчанка» Сумы – «СумГУ» Сумы 14:0

«ИФК СумГПУ» Сумы - СДЮШОР «Динамо» Сумы 9:1

10 июня

СДЮШОР «Динамо» - Сборная команда г. Полтава 6:1

«СумГУ» - ХК «Колос-ЦОП» 0:6

МСК «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ» 2:2 (4:3 буллиты)

11 июня

«СумГУ» - Сб. команда г. Полтава 3:2

МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 9:1

«ИФК СумГПУ» - ХК «Колос-ЦОП» 1:0

В итоге первой место занял МСК «Сумчанка», второй – бориспольчанки, третье – «ИФК СумГПУ»…

Лучший защитник - Евгения Мороз (МСК «Сумчанка»).

Лучший нападающий - Юлия Шевченко (МСК «Сумчанка»).

Лучший вратарь - Ирина Мележик (ХК «Колос-ЦОП»).

Лучший бомбардир - Оксана Пономаренко (МСК «Сумчанка»).

Лучший игрок - Екатерина Самоходченко (МСК «Сумчанка»).

Спорт МСК Сумчанка Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня в Сумах стартует финальный тур чемпионата Украины по хоккею на траве
09.06.2021 08:04

Сегодня в Сумах стартует финальный тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Сегодня, 9 июня, в Сумах начнется 5-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

Сумские хоккеистки с медалями домашнего чемпионата Украины
07.06.2021 10:16

Сумские хоккеистки с медалями домашнего чемпионата Украины

4-6 июня на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» состоялись игры чемпионата Украины по хоккею среди девушек 2011-2012 г.р....

Юные сумские хоккеистки взяли все медали чемпионата Украины
31.05.2021 08:51

Юные сумские хоккеистки взяли все медали чемпионата Украины

28-30 мая на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» проходили игры чемпионата Украины по хоккею среди девушек 2007-2008 г.р....

Сумские хоккеистки в третий раз проиграли белорускам
30.05.2021 18:40

Сумские хоккеистки в третий раз проиграли белорускам

Третий матч между сборными Украины и Беларуси выдался результативным, но, к сожалению, завершился поражением для нашей команды....

Сумские хоккеистки снова проиграли белорускам
29.05.2021 23:23

Сумские хоккеистки снова проиграли белорускам

Сегодня, 29 мая, в Бресте прошел второй рейтинговый матч между женскими сборными Украины и Беларуси....

Новости

На Сумщине еще 57 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:07
Сумщина вместе со всей Украиной - в «зеленой» карантинной зоне
09.06.2021 11:18
«Сумчанка» стала 15-кратным чемпионом Украины
Сегодня 19:54
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 17:58
В Сумах тушили пожар в 9-этажке
Сегодня 17:34
В Сумах проведут скалолазный фестиваль
Сегодня 17:14
В Сумах проведут соревнования по полумарафону
Сегодня 17:01
Глуховчанин с инвалидностью с кулаками набросился на полицейского
Сегодня 16:47
Велике будівництво на Сумщині: триває капітальний ремонт приймального відділення Глухівської міської лікарні
Сегодня 16:43
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)
Сегодня 16:07
На Сумщине поймали нелегальных лесорубов
Сегодня 15:56
Майстриню з Кролевця відзначив Президент України
Сегодня 15:37
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
Сегодня 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
Сегодня 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
06.06.2021 16:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.