«Сумчанка» стала 15-кратным чемпионом Украины

На хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» сошлись 6 лучших команд Украины, в том числе 4 сумские.
Результаты игр:
9 июня
ХК «Колос-ЦОП» Борисполь - Сборная команда г. Полтава 6:0
МСК «Сумчанка» Сумы – «СумГУ» Сумы 14:0
«ИФК СумГПУ» Сумы - СДЮШОР «Динамо» Сумы 9:1
10 июня
СДЮШОР «Динамо» - Сборная команда г. Полтава 6:1
«СумГУ» - ХК «Колос-ЦОП» 0:6
МСК «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ» 2:2 (4:3 буллиты)
11 июня
«СумГУ» - Сб. команда г. Полтава 3:2
МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 9:1
«ИФК СумГПУ» - ХК «Колос-ЦОП» 1:0
В итоге первой место занял МСК «Сумчанка», второй – бориспольчанки, третье – «ИФК СумГПУ»…
Лучший защитник - Евгения Мороз (МСК «Сумчанка»).
Лучший нападающий - Юлия Шевченко (МСК «Сумчанка»).
Лучший вратарь - Ирина Мележик (ХК «Колос-ЦОП»).
Лучший бомбардир - Оксана Пономаренко (МСК «Сумчанка»).
Лучший игрок - Екатерина Самоходченко (МСК «Сумчанка»).
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