«Виктория» сыграет с «Сумами» за выход в полуфинал (трансляция) Сегодня, 12 июня, пройдут ответные матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Игра между ФК «Виктория» и ФК «Сумы» пройдет в пгт Николаевка на стадионе «Виктория». Начало в 16.00. Напомним: первый матч завершился в пользу «Сум» 2:1.