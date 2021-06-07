«Виктория» сыграет с «Сумами» за выход в полуфинал (трансляция)

Игра между ФК «Виктория» и ФК «Сумы» пройдет в пгт Николаевка на стадионе «Виктория». Начало в 16.00.
Напомним: первый матч завершился в пользу «Сум» 2:1.
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