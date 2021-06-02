В Сумах тушили пожар в 9-этажке Возгорание произошло сегодня, 11 июня, на балконе квартире на 9-м этаже по адресу ул. Ивана Сирко, 35.

Как сообщили Данкор онлайн в главном управлении ГСЧС Украины в Сумской области, звонок о пожаре поступил на линию 101 в 15.05. На место выехали 4 единицы техники и 10 спасателей. На месте выяснилось, что горят вещи домашнего обихода на балконе квартиры на последнем этаже 9-этажного дома.

Спасатели по лестнице поднялись на 9-й этаж. В квартире находилось 4 человека, которые самостоятельно выбрались наружу. Никому помощь не понадобилась. Спасатели в аппаратах для защиты дыхания попали через квартиру на балкон. В 15.22 пожар был локализован, в 15.30 – ликвидирован.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.