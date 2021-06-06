Майстриню з Кролевця відзначив Президент України Голова облдержадміністрації Василь ХОМА передав державну нагороду «Заслужений майстер народної творчості України» талановитої умілиці художньо-декоративного ткацтва Раїси КАЛМИКОВОЇ директору Музею кролевецького ткацтва Галині НІЖНІК.

Передаючи нагороду очільник облдержадміністрації зазначив, що найвищу оцінку творам нашої майстрині дали відомі мистецтвознавці. Рушни­ки «До маминої хати», «Відродження», «Сумщина», панно «Кролевецька дзвіни­ця», «Україна» давно увійшли до золото­го фонду держави, скарбниці нематері­альної спадщини України. Ткані вироби майстрині прикра­шають музеї, храми. Зрештою, можна побачити ці полотна навіть у штаб-квартирі ООН.

«На жаль залишилося дуже мало майстрів переборного кролевецького ткацтва, які є справжніми носіями нематеріальної культурної спадщини Сумщини та України. Одній з них ми сьогодні вручили державну нагороду, – говорив Василь Хома. – Маємо все це культурно-мистецьке надбання зберегти, передати наступним поколінням ази кролевецького ткацького ремесла».

Звання «Заслужений майстер народної творчості України» Раїса Калмикова отримала за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Майже за 40 років Раїса Колмикова не тільки створила власні рушники, скатертини, серветки, панно, божники, а й передала фахові секрети сотням вихованців. Вона брала участьу багатьох мистецьких заходах всеукраїнського та міжнародного рівня. Провела сотні майстер-класів, де всі охочі з особливою зацікавленістю спостерігали, як народжуються справжні кролевецькі ше­деври, що нині є в колекції Музею кролевецького ткацтва.

«Цей музей – світ, який створений фанатами своєї справи. Це історичне мистецьке надбання кролевецьких майстрів. Дуже важливо, щоб кожен відвідувач від малого до дорослого вбирав у себе цю історію – генетичний код нашої нації», – підкреслив Василь Хома.

Варто відмітити, що сьогодні основний фонд музею нараховує понад 3 тис. експонатів. Це унікальні ткані вироби кінця ХІХ –початку ХХІ століття, фотографії, документи, пов’язані з діяльністю кролевецької Фабрики художнього ткацтва, речі побуту ткачів Кролевеччини ХІХ-ХХ ст., народний одяг того часу, колекція старовинних прасок.