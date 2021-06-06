Майстриню з Кролевця відзначив Президент України

Передаючи нагороду очільник облдержадміністрації зазначив, що найвищу оцінку творам нашої майстрині дали відомі мистецтвознавці. Рушники «До маминої хати», «Відродження», «Сумщина», панно «Кролевецька дзвіниця», «Україна» давно увійшли до золотого фонду держави, скарбниці нематеріальної спадщини України. Ткані вироби майстрині прикрашають музеї, храми. Зрештою, можна побачити ці полотна навіть у штаб-квартирі ООН.
«На жаль залишилося дуже мало майстрів переборного кролевецького ткацтва, які є справжніми носіями нематеріальної культурної спадщини Сумщини та України. Одній з них ми сьогодні вручили державну нагороду, – говорив Василь Хома. – Маємо все це культурно-мистецьке надбання зберегти, передати наступним поколінням ази кролевецького ткацького ремесла».
Звання «Заслужений майстер народної творчості України» Раїса Калмикова отримала за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.
Майже за 40 років Раїса Колмикова не тільки створила власні рушники, скатертини, серветки, панно, божники, а й передала фахові секрети сотням вихованців. Вона брала участьу багатьох мистецьких заходах всеукраїнського та міжнародного рівня. Провела сотні майстер-класів, де всі охочі з особливою зацікавленістю спостерігали, як народжуються справжні кролевецькі шедеври, що нині є в колекції Музею кролевецького ткацтва.
«Цей музей – світ, який створений фанатами своєї справи. Це історичне мистецьке надбання кролевецьких майстрів. Дуже важливо, щоб кожен відвідувач від малого до дорослого вбирав у себе цю історію – генетичний код нашої нації», – підкреслив Василь Хома.
Варто відмітити, що сьогодні основний фонд музею нараховує понад 3 тис. експонатів. Це унікальні ткані вироби кінця ХІХ –початку ХХІ століття, фотографії, документи, пов’язані з діяльністю кролевецької Фабрики художнього ткацтва, речі побуту ткачів Кролевеччини ХІХ-ХХ ст., народний одяг того часу, колекція старовинних прасок.