В Сумах полицейские поймали велоугонщика 10 июня в Сумах полицейские разоблачили очередного злоумышленника, который, увидев оставленную без присмотра веломашину, вскочил на нее и уехал.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 40-летняя сумчанка и сообщила, что с территории ее домовладения исчез велосипед.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность вора. Им оказался 44-летний житель областного центра, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В содеянном мужчина сознался и рассказал, что уже успел продать велосипед своему знакомому. Полицейские разыскали и изъяли похищенное имущество и вскоре вернут владелице.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.