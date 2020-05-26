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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:24308

В Сумах полицейские поймали велоугонщика

10 июня в Сумах полицейские разоблачили очередного злоумышленника, который, увидев оставленную без присмотра веломашину, вскочил на нее и уехал.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 40-летняя сумчанка и сообщила, что с территории ее домовладения исчез велосипед.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность вора. Им оказался 44-летний житель областного центра, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В содеянном мужчина сознался и рассказал, что уже успел продать велосипед своему знакомому. Полицейские разыскали и изъяли похищенное имущество и вскоре вернут владелице.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража велосипеда
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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