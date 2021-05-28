В резонансном убийстве свидетеля на Сумщине изменено квалификацию действий трех подозреваемых Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

Шосткинской окружной прокуратурой 11 июня изменено квалификацию действий трех подозреваемых в резонансном уголовном производстве.

Речь идет об убийстве свидетеля. Напоминаем, что трое жителей г. Шостка занимались незаконной вырубкой деревьев. К перевозке древесины они привлекали еще одного местного жителя. Когда того остановили сотрудники полиции, мужчина дал показания правоохранителям, указав, кто именно его нанял. 27 марта 2021 года подозреваемые вывезли этого человека за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время общения один из них достал из багажника авто топор, которым трижды ударил потерпевшего. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе. Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению.

Предварительно лишь тот мучжина, который наносил удар топором, подозревался в убийстве, двум другим инкриминировали сокрытие преступления. Однако по результатам следствия установлено, что умышленное убийство свидетеля было спланировано заранее, более того, когда один из них наносил удары, двое других держали потерпевшего за руки.

Поэтому действия одного из них квалифицированы по п. 9, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью скрыть другое уголовное преступление) и ч. 4 ст. 246 (незаконный поруб деревьев) УК Украины. Двое других, кроме указанных статей (п. 9, п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 246 УК Украины), будут отвечать еще и по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) УК Украины. За содеянное трем подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Противоправную деятельность трех человек разоблачено работниками Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.