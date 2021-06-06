В Сумах проведут скалолазный фестиваль Скалодром «Рельеф» приглашает на скалолазный фестиваль.

3 июля в Сумах состоится скалолазный фестиваль.

Фестиваль - это вид соревнований, в котором участникам доступно много маршрутов разной сложности. За успешное лазанье по каждому из них дают очки. За легкие маршруты - меньше баллов, за сложные - больше. Побеждает тот, кто соберет наибольшее количество баллов.

Такая концепция позволяет участникам лично выбрать стратегию лазанья, чтобы победить.

Фестиваль будет проходить на скалодроме «Рельеф» на летней эстрале в городском парке им. Кожедуба. Будет подготовлено 15+ маршрутов, среди которых будут маршруты с верхней и нижней страховкой.

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