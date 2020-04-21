Глуховчанин с инвалидностью с кулаками набросился на полицейского

На требование о прекращении такого поведения агрессор не отреагировал. Он приблизился к полицейскому и трижды ударил его кулаком правой руки по лицу, причинив ему повреждения в виде ссадины нижней губы, которое относится к легким телесным повреждениям.
Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Но на этом он не остановился, переключив внимание на инспектора СРПП №1 старшего лейтенанта полиции. Пьяный мужчина не подбирал слов, угрожал насилием полисмену и его близким родственникам.
Такие его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 345 УК Украины как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.
Учитывая положительную характеристику фигуранта дела по месту жительства, наличие инвалидности III группы и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также отсутствие тяжелых последствий между обвиняемым и потерпевшим заключено соглашение о примирении.
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