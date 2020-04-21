Глуховчанин с инвалидностью с кулаками набросился на полицейского Во время выполнения своих служебных обязанностей глуховские полицейские прибыли по вызову по факту неадекватного поведения мужчины, который кричал, выражался нецензурной бранью, разбрасывал мебель в комнате.

На требование о прекращении такого поведения агрессор не отреагировал. Он приблизился к полицейскому и трижды ударил его кулаком правой руки по лицу, причинив ему повреждения в виде ссадины нижней губы, которое относится к легким телесным повреждениям.

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Но на этом он не остановился, переключив внимание на инспектора СРПП №1 старшего лейтенанта полиции. Пьяный мужчина не подбирал слов, угрожал насилием полисмену и его близким родственникам.

Такие его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 345 УК Украины как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Учитывая положительную характеристику фигуранта дела по месту жительства, наличие инвалидности III группы и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также отсутствие тяжелых последствий между обвиняемым и потерпевшим заключено соглашение о примирении.

Суд постановил освободить бунтаря от наказания в виде шести месяцев ареста и одного года ограничения свободы, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности, пишет Глухов.инфо.