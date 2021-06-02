На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Хоружевка.
По прибытию было установлено, что огонь полностью охватил летнюю кухню и перекинулся на крышу жилого дома. Образовалась угроза дальнейшего распространения пламени на остальные части дома и сарай, расположенный рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, расположенного на расстоянии 10 км от очага горения.
В 9:18 возгорание локализовали, а в 11:31 - потратив на тушение почти 7,5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и и автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Хоружевка.
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