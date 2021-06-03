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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)

Правоохранители Сум оперативно обнаружили мужчину, который обманул пожилую сумчанку.

Днем 10 июня в полицию поступило сообщение от 83-летней сумчанки. Женщина рассказала, что к ней на улице подошел мужчина и предложил приобрести дорогостоящий товар. Пострадавшая заинтересовало предложение незнакомца. и они вдвоем отправились к ней домой. В результате женщина обменяла свои золотые серьги на набор фирменных кастрюль. Но потом, разглядев только что приобретенную посуду, поняла, что приобрела дешевую подделку. О данном происшествии женщина сразу сообщила в полицию.

Получив от потерпевшей приметы продавца, сотрудники Управления полиции охраны заметили его на одной из улиц города.

Увидев правоохранителей, мужчина пытался бежать, а потом вообще закрылся в собственном автомобиле и в течение некоторого времени отказывался из него выходить. Впоследствии все же вышел, а полицейские, проведя осмотр автотранспорта, обнаружили в салоне большое количество разнообразных товаров. Их происхождение выясняется. Продавцом же оказался 33-летний гражданин соседней с Украиной государства.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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