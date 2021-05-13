В Сумах объявили тендер на 1,6 миллиарда На официальном сайте Сумской ОГА размещено коммерческое предложение «Эксплуатационное содержание автодорог общего пользования местного значения Сумской области» с ожидаемой стоимостью 1 663 053 000 грн.

«Расчет ожидаемой стоимости проведен по базовым объемам, исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и выполнения комплекса работ на сентябрь-декабрь 2021 - январь-август 2022 года. Конечный срок подачи тендерных предложений - 8 июля», - говорится в сообщении, пишет Ваш шанс.