В выходные коммунальный автобус будет ездить на Добровольную только утром КП «Электроавтотранс» порадовало сумчан, которые живут на Добровольной, тем, что автобус № 64А будет делать всего три рейса в выходные.

В выходные дни автобус № 64А будет осуществлять 3 (три) рейса; № 64 - без изменений по расписанию выходного дня. График № 64А в рабочие дни здесь https://facebook.com/story.php?story_fbid=1610692375788716&id=736087446582551. Всего направление Добровольной обсуживают 3 (три) коммунальных автобуса, сообщает КП «Электроавтотранс».