В выходные коммунальный автобус будет ездить на Добровольную только утром

В выходные дни автобус № 64А будет осуществлять 3 (три) рейса; № 64 - без изменений по расписанию выходного дня.
График № 64А в рабочие дни здесь https://facebook.com/story.php?story_fbid=1610692375788716&id=736087446582551.
Всего направление Добровольной обсуживают 3 (три) коммунальных автобуса, сообщает КП «Электроавтотранс».
В четверг, 3 июня, представители городской власти провели встречу с жителями микрорайона Добровольная, главной целью которой было обсуждение проблемных вопросов,...
Инцидент произошел в пятницу, в 12:15 на маршруте № 57А «Барановка - Центр»....