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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:00589

В Сумах дрифтер заплатит штраф

Патрульные составили протокол на водителя, который дрифтовал и повредил дорожную разметку на парковке у торгового центра.

Экипаж патрульных получил сообщение о повреждении дорожной разметки на парковке у торгового центра на улице Героев Крут. На месте происшествия заявитель предоставил инспекторам видео с камер наблюдения, которые и зафиксировали факт дрифта и его последствия - повреждение технических средств регулирования дорожного движения, а именно, дорожной разметки, обозначающей места для парковки.

Стражи порядка установили личность водителя автомобиля Dodge Challenger, разыскали его и вернули на место происшествия. 29-летний водитель даже не отрицал, что именно он и дрифтовал. Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 139 (Повреждение технических средств регулирования дорожного движения) КоАП. Сейчас материалы направлены в суд.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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