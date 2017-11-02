Сумчани можуть подавати заявки на конкурси програми ЄС «Креативна Європа»

Підтримку можуть отримати українські організації, які працюють у секторі культури та креативних індустрій і прагнуть масштабувати свою роботу до міжнародного рівня.

Бюджет найбільшої грантової програми ЄС для підтримки культурних та креативних індустрій «Креативна Європа» затверджено на рівні 2,4 млрд євро, що майже вдвічі більше за бюджет попереднього програмного циклу. Відповідно, в українських заявників з’явилось майже вдвічі більше можливостей для грантової підтримки та реалізації власних ідей на міжнародному рівні.

Проєкти європейського співробітництва – це транснаціональні проєкти, в яких беруть участь культурні та творчі організації з різних країн. Останні дають культурним організаціям усіх розмірів можливість спільно створювати, співпрацювати та впроваджувати інновації, бути мобільними та переймати досвід один одного. Вказана підтримка спрямована на широке коло проєктів у всіх видах мистецтва та креативних індустрій, що прагнуть працювати на міжнародному рівні.

«Просимо представників культурного сектору Сумської міської ТГ активно долучатися до розробки пропозицій на конкурси програми ЄС «Креативна Європа», які в подальшому можуть бути трансформовані в перспективні проєкти розвитку для нашої громади!» – зазначають в управлінні стратегічного розвитку міста.

Протягом червня–липня Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні проводитиме серію онлайн-вебінарів по кожному оголошеному конкурсу, а також надаватиме безкоштовні консультації потенційним заявникам.

.