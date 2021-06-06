Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:20337

Ахтырская футболистка сыграла против японской сборной

10 июня в Хиросиме прошел товарищеский матч между женскими сборными Японии и Украины по футболу.

Встреча проходила в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола и с целью подготовки команд к официальным матчам. Противостояние между сборными Японии и Украины стало первым в истории этих команд. Игра состоялась в городе Хиросима на арене Edion Stadium Hiroshima.

Напомним, что национальная команда Японии - участник и хозяин Олимпийских игр, которые в июле этого года стартуют в Токио.

Подготовку к XXXII летних Олимпийских игр японки начали 11 мая, а уже в июне к игрокам из национального чемпионата присоединились футболистки, выступающих за рубежом. В рейтинге женских сборных ФИФА японки занимают одиннадцатое место, тогда как Украинский - тридцать первое.

К сожалению, практически весь матч соперницы сине-желтых доминировали и забили по четыре мяча в каждом из таймов. Уже на пятой минуте после ошибки в обороне наши девушки позволили японкам открыть счет. Ближе к перерыву хозяйки забили еще трижды.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Японки продолжали давить за счет фланговых передач, наносили мощные удары. В итоге оппонентки остановились на отметке в восемь забитых мячей.

За сборную отыграла ахтырчанка Яна Калинина, которая выступает за харьковский «Житлобуд-2».

Товарищеский матч женских сборных

Япония - Украина - 8:0 (4:0 )

Голы: Шиокоши (5, 41), Ивабучи (30, 58), Такарада (38), Сугита (80), Танака (89, с пенальти), Момик (90).

Япония: Ямашита, Симизу, Кумагая, Такарада (к кому, 84), Китамура, Шиокоши (Момик, 60), Накаджима, Миура (Хаяши, 67), Хасегава (Сугита, 67), Ивабучи (Эндо, 76), Сугасава (Танака , 60).

Украина: Санина (Бондарчук, 82), Филенко, Подольская (Корсун, 46), Шматко, Басанская, Кунина (Христюк, 76), Петрик (Кочнева, 34), Овдийчук, Калинина, Малахова (Г. Воронина, 46), Козлова (Андрухив, 60).

Украинская сборная этим матчем начала подготовку уже к будущим противостояниям в квалификации чемпионата мира-2023, которые стартуют осенью текущего года. По результатам жеребьевки сине-желтым в рамках группы В выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

Спорт Сборная Украины Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские студенты стали четвертыми на чемпионат Украины по футболу среди вузов
Вчера 16:59

Сумские студенты стали четвертыми на чемпионат Украины по футболу среди вузов

9-10 июня в Ирпене прошел «финал четырех» чемпионата Украины по футболу среди вузов...

Лидер липоводолинского «Альянса» пошел на повышение
09.06.2021 17:49

Лидер липоводолинского «Альянса» пошел на повышение

Владислав Шарай покидает «Альянс» и переходит в петровский «Ингулец» в УПЛ....

Липоводолинский «Альянс» в Сумах сыграет последний матч сезона
09.06.2021 10:10

Липоводолинский «Альянс» в Сумах сыграет последний матч сезона

В матче 30 тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге «Альянс» закрывает сезон домашней игрой с кременчугским «Кремнем»....

Сегодня ФК «Сумы» сыграет против чемпиона Украины (трансляция)
06.06.2021 13:35

Сегодня ФК «Сумы» сыграет против чемпиона Украины (трансляция)

Сегодня, 6 июня, в Сумах пройдет матч ¼ финала чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд....

Ахтырская футболистка принесла своей команде кубок Украины
06.06.2021 09:31

Ахтырская футболистка принесла своей команде кубок Украины

5 июня в Киеве прошел финальный матч на Кубок Украины по футболу среди женских команд....

Новости

На Сумщине еще 57 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:07
Сумщина вместе со всей Украиной - в «зеленой» карантинной зоне
09.06.2021 11:18
В Житомире на ж/д вокзале обнаружили мужчину, который пропал без вести на Сумщине
Сегодня 14:06
В Сумах 18-летнему обвиняемому в изнасиловании продолжили меру пресечения
Сегодня 13:47
Сумские тепловики меняют трубу под мостом Харитоненко
Сегодня 13:20
В Шостке подросток обокрал квартиру родной бабушки
Сегодня 13:17
На Конотопщині відбудеться свято “Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю”
Сегодня 13:00
У сумских школьников заканчивается учебный год
Сегодня 12:46
Служба зайнятості Сумщини: пріоритет - працевлаштування
Сегодня 12:40
В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)
Сегодня 12:19
В Сумах объявили тендер на 1,6 миллиарда
Сегодня 12:05
Депутаты поддержали петицию ахтырских зоозащитников
Сегодня 12:00
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
Сегодня 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
06.06.2021 16:20
Что такое микрозайм на карту срочно без отказа? ®
06.06.2021 16:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.