Ахтырская футболистка сыграла против японской сборной 10 июня в Хиросиме прошел товарищеский матч между женскими сборными Японии и Украины по футболу.

Встреча проходила в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола и с целью подготовки команд к официальным матчам. Противостояние между сборными Японии и Украины стало первым в истории этих команд. Игра состоялась в городе Хиросима на арене Edion Stadium Hiroshima.

Напомним, что национальная команда Японии - участник и хозяин Олимпийских игр, которые в июле этого года стартуют в Токио.

Подготовку к XXXII летних Олимпийских игр японки начали 11 мая, а уже в июне к игрокам из национального чемпионата присоединились футболистки, выступающих за рубежом. В рейтинге женских сборных ФИФА японки занимают одиннадцатое место, тогда как Украинский - тридцать первое.

К сожалению, практически весь матч соперницы сине-желтых доминировали и забили по четыре мяча в каждом из таймов. Уже на пятой минуте после ошибки в обороне наши девушки позволили японкам открыть счет. Ближе к перерыву хозяйки забили еще трижды.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Японки продолжали давить за счет фланговых передач, наносили мощные удары. В итоге оппонентки остановились на отметке в восемь забитых мячей.

За сборную отыграла ахтырчанка Яна Калинина, которая выступает за харьковский «Житлобуд-2».

Товарищеский матч женских сборных

Япония - Украина - 8:0 (4:0 )

Голы: Шиокоши (5, 41), Ивабучи (30, 58), Такарада (38), Сугита (80), Танака (89, с пенальти), Момик (90).

Япония: Ямашита, Симизу, Кумагая, Такарада (к кому, 84), Китамура, Шиокоши (Момик, 60), Накаджима, Миура (Хаяши, 67), Хасегава (Сугита, 67), Ивабучи (Эндо, 76), Сугасава (Танака , 60).

Украина: Санина (Бондарчук, 82), Филенко, Подольская (Корсун, 46), Шматко, Басанская, Кунина (Христюк, 76), Петрик (Кочнева, 34), Овдийчук, Калинина, Малахова (Г. Воронина, 46), Козлова (Андрухив, 60).

Украинская сборная этим матчем начала подготовку уже к будущим противостояниям в квалификации чемпионата мира-2023, которые стартуют осенью текущего года. По результатам жеребьевки сине-желтым в рамках группы В выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.