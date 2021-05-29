На Сумщине сообщено о подозрении мужчине, который пьяным совершил смертельное ДТП

ДТП произошло 6 июня около 15 часов на 27 км автодороги Батурин-Конотоп-Сумы вблизи с. Питомник. Водитель автомобиля «ВАЗ-21104», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Прокурор и следователь обратились в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте для подозреваемого. Прокуратура не согласна с таким решением суда и готовит апелляционную жалобу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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