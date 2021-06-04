У центрі Сум зіткнулися джип і таксі

Зіштовхнулися джип та легковик з написом "Уклон". На місці - дві карети швидкої та поліція, пише Суспільне у телеграмі.
Автопроисшествие произошло на улице Прокофьева....
Роменские полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором травмирован водитель....
События произошли 8 июня в Шосткинском и Конотопском районах....
Вечером 8 июня в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Toyota» и автобуса «Рута 25»....
Сегодня, 8 июня, вечером на ул. Роменский произошло ДТП и легкового автомобиля....