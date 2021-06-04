Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:59415

Біля Зарічного суду в Сумах знайшли пістолет

Сьогодні, 10 червня, у Сумах на лінію 102 поступив виклик від служби судової охорони. Біля будівлі Зарічного районного суду на вулиці Академічній виявили рюкзак, що лежав на тротуарі.

Поліцейські разом з кінологами перевірили підозрілий предмет і в куртці, якою був прикритий рюкзак, знайшли пістолет.

Втім, за словами речника УПП в Сумській області Олега Сологуба, пістолет виявився не бойовим, пише СТС.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 77 387 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 09:01
Сумщина вместе со всей Украиной - в «зеленой» карантинной зоне
Вчера 11:18
У центрі Сум зіткнулися джип і таксі
Сегодня 19:18
Біля Зарічного суду в Сумах знайшли пістолет
Сегодня 18:59
Звалище медичних відходів перевезли зі Старого села у промзону Сум
Сегодня 18:36
«Сумыгаз» прекращает газоснабжение Свесы
Сегодня 17:59
На Сумщине прогнозируют грозу, град и туман
Сегодня 17:38
В Сумах в результате ДТП травмирована женщина (видео)
Сегодня 17:11
Посаженный два месяца назад парк Счастья в Сумах засох
Сегодня 17:08
Сумские студенты стали четвертыми на чемпионат Украины по футболу среди вузов
Сегодня 16:59
Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе
Сегодня 16:04
В Ромнах столкнулись два «ДЭУ»: один водитель в больнице
Сегодня 15:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
06.06.2021 16:20
Что такое микрозайм на карту срочно без отказа? ®
06.06.2021 16:01
Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
04.06.2021 16:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.