Звалище медичних відходів перевезли зі Старого села у промзону Сум Медичні відходи переміщуються зі Старого села у Суми. Звалище з використаних лабораторних пробірок, тестів на коронавірус та інших медичних засобів, яке незаконно влаштували у Старому селі, перевезли у промислову зону на околиці міста.

Команда журналістів-розслідувачів, які працюють над програмою "Під прицілом", знайшли місце, куди вивозять небезпечні відходи зі Старого села. Журналістка Олена Адаменко розповіла, що коли приїхали на місце, то побачили, що сміття горить, пишет Суспільне.

"Ми побачили, що тут намагаються знищити медичні відходи, пробірки з кров’ю, тести на вагітність, тести на ковід. Вони все це беруть і просто неба спалюють на ділянці Сумської міської ради. Ми викликали пожежників, вони все це потушили і зараз, сподіваємось, що поліція, слідчо-оперативна група зможе все зафіксувати", - розповіла журналістка.

Фірма "Сумиполімербуд" займалася складуванням медичних відходів у Старому селі і перевезла їх сюди після того, як суд постановив прибрати їх звідти до 21 червня.

"Київська фірма, з якою у нас є договори на вивезення цієї продукції, сказала, що зі Старого села ми не зможемо вивезти, тому що резонансна справа, вони трохи побоюються туди їхати, вивезіть, будь-ласка на нейтральну територію, з нейтральної території ми будемо вивозити. Тому нам прийшлося терміново орендувати приміщення", - сказав заступник директора ТОВ "Сумиполімербуд" Роман Прийма.

Він розповів також, що фірма планувала перевезти відходи на нове місце, а потім викликати представника ТОВ "ЕкоТера". "І вони обраховують об’єм і згідно з тим договором - тут у мене є договір на вивезення цього, тільки не вистачає у договорі пункту "об’єм" - з об’ємом визначаємось і вивозимо", - сказав він.Складські приміщення в оренді ТОВ "Сумиполімрбуд". А земля – резервний запас Сумської міської ради.

Інспекція з благоустрою міста склала адмінпротокол на керівника фірми.

"Складування твердих побутових відходів у невстановлених місцях. Місце це - міська територія, воно не передбачене. У кожної земельної ділянки є цільове використання. В даному випадку, це використання не за цільовим призначенням", - сказав заступник начальника інспекції з благоустрою Сумської міськради Микола Яковенко.

Інспекція з благоустрою дала два тижні, аби ліквідувати це звалище.

"Після двох тижнів дуже прошу вас, щоб були у вас документи, куди ви його вивозите, мається на увазі, якщо ви вивозите на полігон твердих побутових відходів, то відповідно мають бути чеки про сплату і скільки куди ви витратили. Якщо інший клас небезпеки – куди ви його відвезли: в Шостку, Харків, чи то, що в Сумах на Гамалея, ви, мабуть, знаєте, є фірма з утилізації відходів. Я хотів би бачити ці документи", - звернувся Яковенко до заступника директора ТОВ "Сумиполімербуд" Романа Прийми.

Зараз тут можна натрапити на використані лабораторні пробірки, тестів на коронавірус, маски та інших медичні засоби. Час появи цих речей достеменно невідомий.

У грудні 2020 року, коли мешканці Старого села поскаржились на складування таких відходів, Суспільне також фільмувало подібні відходи у цьому районі.

"Повідомлення про складування відходів зареєстроване. Слідчо-оперативна група поліції, яка виїжджала на місце події, із залученням представників Державної екологічної інспекції відібрали зразки знайдених відходів. За даним фактом прокуратурою м. Суми відкрите кримінальне провадження за статтею 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомила старший інспектор відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Вікторія Мкртчян.

Це вже третя кримінальна справа, порушена проти Романа Прийми за організацію незаконного звалища відходів. По першій, за звалище у Старому Селі, йому призначили 17 тисяч штрафу і припис вивезти відходи. По другій справі слідство триває. Сам Роман Прийма не вважає біологічні відходи небезпечними.

"Для нас воно вважається як полімерна продукція, ми з нею працювали деякий час і нічого в цьому не бачили небезпечного", - сказав він.