Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:36386

Звалище медичних відходів перевезли зі Старого села у промзону Сум

Медичні відходи переміщуються зі Старого села у Суми. Звалище з використаних лабораторних пробірок, тестів на коронавірус та інших медичних засобів, яке незаконно влаштували у Старому селі, перевезли у промислову зону на околиці міста.

Команда журналістів-розслідувачів, які працюють над програмою "Під прицілом", знайшли місце, куди вивозять небезпечні відходи зі Старого села. Журналістка Олена Адаменко розповіла, що коли приїхали на місце, то побачили, що сміття горить, пишет Суспільне.

"Ми побачили, що тут намагаються знищити медичні відходи, пробірки з кров’ю, тести на вагітність, тести на ковід. Вони все це беруть і просто неба спалюють на ділянці Сумської міської ради. Ми викликали пожежників, вони все це потушили і зараз, сподіваємось, що поліція, слідчо-оперативна група зможе все зафіксувати", - розповіла журналістка.

 

Фірма "Сумиполімербуд" займалася складуванням медичних відходів у Старому селі і перевезла їх сюди після того, як суд постановив прибрати їх звідти до 21 червня.

"Київська фірма, з якою у нас є договори на вивезення цієї продукції, сказала, що зі Старого села ми не зможемо вивезти, тому що резонансна справа, вони трохи побоюються туди їхати, вивезіть, будь-ласка на нейтральну територію, з нейтральної території ми будемо вивозити. Тому нам прийшлося терміново орендувати приміщення", - сказав заступник директора ТОВ "Сумиполімербуд" Роман Прийма.

 

Він розповів також, що фірма планувала перевезти відходи на нове місце, а потім викликати представника ТОВ "ЕкоТера". "І вони обраховують об’єм і згідно з тим договором - тут у мене є договір на вивезення цього, тільки не вистачає у договорі пункту "об’єм" - з об’ємом визначаємось і вивозимо", - сказав він.Складські приміщення в оренді ТОВ "Сумиполімрбуд". А земля – резервний запас Сумської міської ради.

 

Інспекція з благоустрою міста склала адмінпротокол на керівника фірми.

"Складування твердих побутових відходів у невстановлених місцях. Місце це - міська територія, воно не передбачене. У кожної земельної ділянки є цільове використання. В даному випадку, це використання не за цільовим призначенням", - сказав заступник начальника інспекції з благоустрою Сумської міськради Микола Яковенко.

 

Інспекція з благоустрою дала два тижні, аби ліквідувати це звалище.

"Після двох тижнів дуже прошу вас, щоб були у вас документи, куди ви його вивозите, мається на увазі, якщо ви вивозите на полігон твердих побутових відходів, то відповідно мають бути чеки про сплату і скільки куди ви витратили. Якщо інший клас небезпеки – куди ви його відвезли: в Шостку, Харків, чи то, що в Сумах на Гамалея, ви, мабуть, знаєте, є фірма з утилізації відходів. Я хотів би бачити ці документи", - звернувся Яковенко до заступника директора ТОВ "Сумиполімербуд" Романа Прийми.

 

Зараз тут можна натрапити на використані лабораторні пробірки, тестів на коронавірус, маски та інших медичні засоби. Час появи цих речей достеменно невідомий.

У грудні 2020 року, коли мешканці Старого села поскаржились на складування таких відходів, Суспільне також фільмувало подібні відходи у цьому районі.

 

"Повідомлення про складування відходів зареєстроване. Слідчо-оперативна група поліції, яка виїжджала на місце події, із залученням представників Державної екологічної інспекції відібрали зразки знайдених відходів. За даним фактом прокуратурою м. Суми відкрите кримінальне провадження за статтею 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомила старший інспектор відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Вікторія Мкртчян.

 

Це вже третя кримінальна справа, порушена проти Романа Прийми за організацію незаконного звалища відходів. По першій, за звалище у Старому Селі, йому призначили 17 тисяч штрафу і припис вивезти відходи. По другій справі слідство триває. Сам Роман Прийма не вважає біологічні відходи небезпечними.

"Для нас воно вважається як полімерна продукція, ми з нею працювали деякий час і нічого в цьому не бачили небезпечного", - сказав він.

Общество Медотходы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На окраине Сум нашли ковидные медотходы (видео)
Сегодня 14:35

На окраине Сум нашли ковидные медотходы (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Александр Иванина....

Новости

На Сумщине 77 387 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 09:01
Сумщина вместе со всей Украиной - в «зеленой» карантинной зоне
Вчера 11:18
У центрі Сум зіткнулися джип і таксі
Сегодня 19:18
Біля Зарічного суду в Сумах знайшли пістолет
Сегодня 18:59
Звалище медичних відходів перевезли зі Старого села у промзону Сум
Сегодня 18:36
«Сумыгаз» прекращает газоснабжение Свесы
Сегодня 17:59
На Сумщине прогнозируют грозу, град и туман
Сегодня 17:38
В Сумах в результате ДТП травмирована женщина (видео)
Сегодня 17:11
Посаженный два месяца назад парк Счастья в Сумах засох
Сегодня 17:08
Сумские студенты стали четвертыми на чемпионат Украины по футболу среди вузов
Сегодня 16:59
Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе
Сегодня 16:04
В Ромнах столкнулись два «ДЭУ»: один водитель в больнице
Сегодня 15:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
06.06.2021 16:20
Что такое микрозайм на карту срочно без отказа? ®
06.06.2021 16:01
Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
04.06.2021 16:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.