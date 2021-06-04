В Сумах в результате ДТП травмирована женщина (видео) Автопроисшествие произошло на улице Прокофьева.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля Ford Focus, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, совершил наезд на автомобиль Daewoo Lanos. 35-летняя водительница машины перед выполнением маневра поворота налево как раз остановилась, чтобы предоставить преимущество в движении транспортным средствам, которые двигались во встречном направлении.

В результате ДТП пассажирка Ford Focus получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.