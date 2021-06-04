В Сумах в результате ДТП травмирована женщина (видео)

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля Ford Focus, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, совершил наезд на автомобиль Daewoo Lanos. 35-летняя водительница машины перед выполнением маневра поворота налево как раз остановилась, чтобы предоставить преимущество в движении транспортным средствам, которые двигались во встречном направлении.
В результате ДТП пассажирка Ford Focus получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
Роменские полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором травмирован водитель....
События произошли 8 июня в Шосткинском и Конотопском районах....
Вечером 8 июня в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Toyota» и автобуса «Рута 25»....
Сегодня, 8 июня, вечером на ул. Роменский произошло ДТП и легкового автомобиля....
Патрульные разыскали водителя автомобиля, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....