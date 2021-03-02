Посаженный два месяца назад парк Счастья в Сумах засох Деревья в распиаренном на всю Украину «парке Счастья» возле озера Чеха почти все засохли.

«Ось так наразі виглядає нещодавно посаджений, з великим пафосом розпіарений, сквер Щастя близ озера Чеха.

Як-то кажуть "не з нашим щастям" нам мати Щастя.

Приїхали, пофотографувалися з лопатами, закопали декілька мільйонів наших з вами податків, і все. Травичку ніхто жодного разу не косив, дерева поливає дощик, добре хоч літо не зовсім засушливе, але, як бачите, дерева майже всі загинули.

І чому в нашому місті, все за що сер-мер і його команда візьметься, якось , вибачте, через сраку виходить? Може нам пороблено? А може й ні, бо ж самі винні, наобирали....», - написала она.

Напомним: деревья здесь садили почти все чиновники мэрии и облгосадминистрации, но вот о поливе и покосе травы здесь не слышали…