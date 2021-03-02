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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08492

Посаженный два месяца назад парк Счастья в Сумах засох

Деревья в распиаренном на всю Украину «парке Счастья» возле озера Чеха почти все засохли.

«Ось так наразі виглядає нещодавно посаджений,  з великим пафосом розпіарений,  сквер Щастя близ озера Чеха.

Як-то кажуть "не з нашим щастям" нам мати Щастя.

Приїхали, пофотографувалися з лопатами, закопали декілька мільйонів наших з вами податків,  і все. Травичку ніхто жодного разу не косив, дерева поливає дощик, добре хоч літо не зовсім засушливе, але, як бачите, дерева майже всі загинули.

І чому в нашому місті, все за що сер-мер і його команда візьметься, якось , вибачте,  через сраку виходить? Може нам пороблено? А може й ні, бо ж самі винні, наобирали....», - написала она.

Напомним: деревья здесь садили почти все чиновники мэрии и облгосадминистрации, но вот о поливе и покосе травы здесь не слышали…

Общество Парк Счастья
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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