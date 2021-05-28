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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59231

Сумские студенты стали четвертыми на чемпионат Украины по футболу среди вузов

9-10 июня в Ирпене прошел «финал четырех» чемпионата Украины по футболу среди вузов

В полуфиналах победы праздновали команды Ирпеня и Николаева:

Тернополський национальный педагогический университет 2:3 Университет Госудасрвтеннйо фискальной службы Украины (Ирпень)

Сумской государственный педагогический университет 0:2 Черноморский национальный университет (Николаев)

В матче за третье место сумчане проиграли тернополянам 1:2.

Спорт Футбол
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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