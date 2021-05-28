Сумские студенты стали четвертыми на чемпионат Украины по футболу среди вузов

В полуфиналах победы праздновали команды Ирпеня и Николаева:
Тернополський национальный педагогический университет 2:3 Университет Госудасрвтеннйо фискальной службы Украины (Ирпень)
Сумской государственный педагогический университет 0:2 Черноморский национальный университет (Николаев)
В матче за третье место сумчане проиграли тернополянам 1:2.
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