Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе По ходатайству прокурора Конотопской окружной прокуратуры и следователя полиции по решению суда 10 июня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без прав на залог подозреваемому в мошенничестве и грабеже.

Речь идет о ранее 7 раз судимом 26-летнем молодом человеке, который сначала под предлогом позвонить знакомому взял у малолетнего мальчика мобильный телефон, с которым скрылся. А уже через несколько дней в одном из сел Конотопского района он разбил окно дома, в котором жила одинокая пенсионерка, залез внутрь и потребовал деньги у потерпевшей. Напуганная женщина сообщила, что у нее нет сбережений, после чего нападающий забрал мобильный телефон старушки и скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное повторно и ч. 3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в жилище и применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное повторно) УК Украины, сообщает Пресс-служба областной прокуратуры.