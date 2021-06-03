Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе

Речь идет о ранее 7 раз судимом 26-летнем молодом человеке, который сначала под предлогом позвонить знакомому взял у малолетнего мальчика мобильный телефон, с которым скрылся. А уже через несколько дней в одном из сел Конотопского района он разбил окно дома, в котором жила одинокая пенсионерка, залез внутрь и потребовал деньги у потерпевшей. Напуганная женщина сообщила, что у нее нет сбережений, после чего нападающий забрал мобильный телефон старушки и скрылся с места происшествия.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное повторно и ч. 3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в жилище и применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное повторно) УК Украины, сообщает Пресс-служба областной прокуратуры.
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