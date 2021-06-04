На окраине Сум нашли ковидные медотходы (видео) Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Александр Иванина.

«УВАГА !!!Біологічна бомба у Сумах!!!!

Повільне вбивство української нації під дахом криміналу у місті Суми.

Медичні відходи зі всієї України звозять до Сум, а саме... (ковідні тести колби, пробірки з кров'ю, з аналізами на ВІЛ, сифіліс, гепатити, мільйони використаних шприців, також ртутовмісне приладдя, термометри.

За бездіяльністю місцевої влади та правоохоронних органів, недолугих депутатів, яких цікавить дешевий піар, за сприяння представників криміналітету в наше рідне місто Суми завезена без перебільшення біологічна зброя під загрозою життя та здоров'я кожного сумчанина!!! Дивіться відео з місця подій!!!», - написал он.

По его словам, свалка находится в районе "Химпрома". одна из куч загорелась, ее тушили пожарные. На месте работает полиция.