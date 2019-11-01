В центре Сум незаконно городят двухэтажное кафе В Сумах на ул. Петропавловской рядом с детской библиотекой идет стройка.

Согласно стенду на заборе, это одно этажной кафе. А согласно дару зрения и умению считать, уже двухэтажное. На это обратил внимание сумчанин Михаил Койфман, о чем написал в Фейсбуке.

«Забув вам казочку розповісти. Арифметичну. Іду, коротше, нікого не чіпаю. Бачу - будівництво. Ну мені ж цікаво, шо воно та навіщо. Підхожу до стенду, читаю, дивлюся на картинку. Кросива картинка, ага. Звертаю увагу на поверховість. Підіймаю голову, рахую. Не співпадає. Відійшов далі, знову порахував. Знову не співпадає. Люде добрі, допоможіть, розвійте сумніви. То в мене щось з головою, чи хтось комусь сцить у вічі?

До речі, на фото погано видно, але там є й нульовий поверх», - написал он.