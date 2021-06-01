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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:53453

В сумской «Романтике» проведут чемпионат по спорту на пилоне

12-13 июня в Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике.

Соревнования пройдут в МЦ «Романтика» в Сумах. Начало в 8.00 в субботу и воскресенье.

В турнире примут участие лучшие спортсмены Сум и Украины. Ожидается приезд более 200 участников, в том числе 60 сумчан.

Вход 100 грн.

Спорт Анонс Спорт на пилоне
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