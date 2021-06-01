В сумской «Романтике» проведут чемпионат по спорту на пилоне 12-13 июня в Сумах пройдет чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике.

Соревнования пройдут в МЦ «Романтика» в Сумах. Начало в 8.00 в субботу и воскресенье. В турнире примут участие лучшие спортсмены Сум и Украины. Ожидается приезд более 200 участников, в том числе 60 сумчан. Вход 100 грн.