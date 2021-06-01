В сумской «Романтике» проведут чемпионат по спорту на пилоне

Соревнования пройдут в МЦ «Романтика» в Сумах. Начало в 8.00 в субботу и воскресенье.
В турнире примут участие лучшие спортсмены Сум и Украины. Ожидается приезд более 200 участников, в том числе 60 сумчан.
Вход 100 грн.
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