На Сумщине прогнозируют грозу, град и туман

Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза, местами по области град. Ветер северный, 3-8 м/с, днем по области во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +19 .. + 24 °С, по г. Сумы ночью +12 .. + 14 °С, днем +21 .. + 23 °С.
10 июня погоду на Сумщине определять высотный циклон....
9 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон над восточными областями Украины....
Погода новой недели будет формироваться под влиянием высотного циклона....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием поля пониженного давления....
3 июня погоду будет определять северная периферия циклона с юга....