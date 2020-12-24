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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На «Сумытеплоэнерго» открыто уголовное производство из-за недопуска экоинспекторов к проверке

8 июня Государственная экологическая инспекция в Сумской области пыталась провести внеплановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в ходе деятельности ООО «Сумытеплоэнерго».

Основанием для мероприятия экоконтроля стало согласование Госэкоинспекции Украины, выданное на основе обращения граждан.

В частности, 3 июня заявитель в своей жалобе сообщил о ряде экологических нарушений. Так, по словам жителя Сум, ООО «Сумытеплоэнерго» постоянно загрязняет атмосферный воздух и осуществляет выбросы с микрочастицами сажи, особенно во время отопительного сезона. Также гражданин сообщил о нарушениях во время транспортировки и складирования золы, что систематически приводит к засорению территорий и частных усадебных участков в районе дачного массива на Барановке.

Следовательно, для установления этих и других изложенных фактов, оформив все необходимые документы, работники Инспекции прибыли в офис ООО «Сумытеплоэнерго», расположенный в г. Сумы на ул. Лебединской. Но охрана и представители предприятия отказались допускать экоинспекторов к проверке, мотивируя тем, что руководства и ответственных лиц на месте нет. Поскольку это уже далеко не первый случай недопуска к проверке этого предприятия, работники Инспекции вызвали правоохранителей, которые открыли уголовное производство по факту препятствования для выполнения обязанностей должностными лицами Инспекции.

Вместе с тем, экоинспекторы отправились на ул. 2-я Железнодорожная, где расположена городская ТЭЦ. Там через представителей юридического подразделения руководитель сообщил об отказе от получения направления на проверку, поэтому начать внеплановое мероприятие контроля было невозможно. В связи с этим, работникам Инспекции пришлось вызвать полицию во второй раз.

Поэтому теперь работники Госэкоинспекции уже проверяют ООО «Сумытеплоэнерго» в рамках уголовного производства по качеству привлеченных специалистов. Очевидно, в рамках следственных действий станет известно, что в течение года пытается скрыть от экоинспекторов и граждан предприятие, которое отапливает и осуществляет горячее водоснабжение на большую часть города Сумы, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция ООО «Сумытеплоэнерго»
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