В Ромнах столкнулись два «ДЭУ»: один водитель в больнице

Происшествие произошло 9 июня в городе Ромны, по улице Полтавской. Как предварительно установили работники полиции, 58-летний водитель автомобиля «Дэу Ланос» допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 45-летнего водителя.
В результате столкновения 58-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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