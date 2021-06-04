В Ромнах столкнулись два «ДЭУ»: один водитель в больнице Роменские полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором травмирован водитель.

Происшествие произошло 9 июня в городе Ромны, по улице Полтавской. Как предварительно установили работники полиции, 58-летний водитель автомобиля «Дэу Ланос» допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 45-летнего водителя.

В результате столкновения 58-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.