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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:4517

Ахтырчанка по пьяни подрезала сожителя бокалом

Во время совместного распития алкогольных напитков между 45-летней жительница Ахтырка и ее 46-летним сожителем внезапно возникла ссора.

Во время «застолья» между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой женщина схватила разбитый стеклянный бокал и начала наносит им удары сожителю. В результате чего его с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Женщине уже сообщили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовно кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения
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