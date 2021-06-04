«Сумыгаз» прекращает газоснабжение Свесы С 14 по 18 июня весь поселок останется без природного газа из-за плановых ремонтных работ.

Об этом информирует официальный сайт Свесского поселкового совета. Пишет Ямпіль.інфо.

«АО «Сумыгаз» сообщает, что 14 июня с 8.00 будут проводиться плановые ремонтные работы (замена газового оборудования) на системах газоснабжения зоны обслуживания ГРС Свеса, которая подает газ. Работы будут проводиться в населенном пункте с. Свеса по ул. Шевченко, у ГРС Свеса. В связи с этим будет прекращено распределение природного газа всем потребителям, пгт Свеса. Восстановление газоснабжения произойдет примерно 16.06.2021 года, с 14.00. Полное восстановление будет выполнено до 18.06.2021 года», - говорится в сообщении.