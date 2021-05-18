Часть Сум останется ночью без воды

Сегодня, 10 июня, для проведения аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» с 22:00 приостановит работу Лепеховской насосной станции.
В связи с этим не будет подаваться вода в дома районов Анновки и автовокзала, ул. Добровольной, ул. Косовщинская, ул. Ремесленная, ул. Белопольское шоссе, ул. С. Бандеры, ул. Металлургов, ул. Ильинская, ул. В. Чорновола и прилегающих к ним.
После завершения работ или оказания услуги будет восстановлено.
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