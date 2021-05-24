Прокуратура будет жаловаться в Высший совет правосудия на судей Сумского апелляционного суда Сумская областная прокуратура из-за грубого нарушения норм процессуального права готовит жалобу в Высший совет правосудия на решение судей Сумского апелляционного суда.

По ходатайствам следователя, согласованным с прокурором, суд первой инстанции 21 мая 2021 года отстранил от занимаемой должности и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста директору коммунального предприятия, который также является депутатом Сумского городского совета. Напоминаем, что указанное лицо подозревается в получении 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей с убытками для предприятия в размере 2,6 млн грн.

Подозреваемый не согласился с такими решениями и обжаловал их в суде апелляционной инстанции. Прокуратура настаивала на оставлении решений без изменений, поскольку подозреваемый умышленно не являлся к следователю и прокурору по вызову, давал указания подчиненным не получать процессуальные документы. Оставаясь на должности, директор коммунального предприятия может влиять на свидетелей, которые являются его подчиненными. Более того, подозреваемый неоднократно прибегал к манипуляциям путем публикации на официальных ресурсах коммунального предприятия публикаций о «коммунальном коллапсе в городе из-за его отстранения» и «существенном осложнении рабочего процесса из-за внимания правоохранительных органов».

Несмотря на неоспоримые и убедительные доводы о необходимости отстранения от занимаемой должности и избрании меры пресечения директору коммунального предприятия, Сумской апелляционный суд 9 июня отменил решения судов первой инстанции. Поэтому чиновник, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, и неоднократно препятствовал досудебном расследованию, остался на должности и без всякого меры пресечения.

Прокуратура лишена права обжаловать эти решения, однако об указанном факте будет сообщено Высший совет правосудия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.