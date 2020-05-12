Директора сумского водоканала выпустили из-под домашнего ареста

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
По ходатайствам следователя, согласованным с прокурором, суд первой инстанции 21 мая 2021 года отстранил от занимаемой должности и избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста директору коммунального предприятия, который также является депутатом Сумского городского совета. Напоминаем, что указанное лицо подозревается в получении 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей с убытками для предприятия в размере 2,6 млн грн.
Однако суд отменил решения судьи, так что Анатолий Сагач может вернуться к работе и остался вообще без меры пресечения.
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