В Ромнах поймали наркодилера-метадонщика 9 июня в рамках проведения общегосударственной оперативно-профилактической полицейской операции «Мак-2021» сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП и Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали жителя Ромен по подозрению в организации сбыта наркотиков.

В Ромнах правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего мужчинe. Во время обыска у него изъяли 45 таблеток метадона, оружие и 150 тыс. грн. Все изъятое направили на экспертизу.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас проходят обыски. Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.