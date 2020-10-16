В Ромнах поймали наркодилера-метадонщика

В Ромнах правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего мужчинe. Во время обыска у него изъяли 45 таблеток метадона, оружие и 150 тыс. грн. Все изъятое направили на экспертизу.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас проходят обыски. Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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