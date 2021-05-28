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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке из-за молнии загорелся дом

9 июня в 19:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Березовая Роща в г. Шостка.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 2 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные дома и расположенный рядом гараж.

В 19:34 возгорание локализовали, а в 19:40 - потратив на тушение до половины тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, пожар возник в результате удара молнии в телевизионную антенну, установленную на кровле, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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