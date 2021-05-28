В Шостке из-за молнии загорелся дом

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 2 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные дома и расположенный рядом гараж.
В 19:34 возгорание локализовали, а в 19:40 - потратив на тушение до половины тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего к ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, пожар возник в результате удара молнии в телевизионную антенну, установленную на кровле, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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