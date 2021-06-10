На Сумщине 77 387 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 63 человек (Белопольский район - 21, Лебедин - 3, Ахтырка - 2, Путивльский район - 5, Ромны - 3, Роменский район - 2, Сумы - 25, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1299 летальных случаев, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 726 человек, из них за минувшие сутки - 78 (Белопольский район - 4, Бурынский район - 7, Конотоп - 2, Краснопольский район - 2, Недригайловский район - 9, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 2, Роменский район - 2, Сумы - 20, Сумской район - 4, Тростянецкий район – 22, Шостка - 2).
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