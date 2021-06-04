На Сумщине еще 63 случая заболевания коронавирусом

За среду добавилось 63 случая. Выздоровело 78 человек, - всего 74 726. Летальных случаев не зафиксировано, - всего 1299. Лечатся 1362.
По состоянию на 10 июня в Сумской области 77 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 9 июня в Сумской области 77 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 8 июня в Сумской области 77 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
За понедельник в Сумской области подтверждено лабораторно 18 новых случаев заболевания COVID-19....
По состоянию на 7 июня в Сумской области 77 263 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....