Сумские борцы отличились в Варшаве В Варшаве прошел международный рейтинговый турнир «Вацлав Циолковский» по вольной борьбе.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из более 50 стран мира.

Сумчанин Илья Арчая в весовой категории до 92 кг занял второе место, Александр Колдовский в весе до 125 кг стал третьим.