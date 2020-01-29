Сумские борцы отличились в Варшаве

В соревнованиях приняли участие спортсмены из более 50 стран мира.
Сумчанин Илья Арчая в весовой категории до 92 кг занял второе место, Александр Колдовский в весе до 125 кг стал третьим.
15-16 мая прошел в Одессе проходил международный турнир по вольной борьбе «Черное море»....
17-19 сентября в Скадовске состоялся чемпионат ОО ФСО «Спартак» по вольной борьбе среди юношей 2003-2006 г.р. и юниоров 2000-2002 г.р....
На выходных в Харькове прошел Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти О.Саакяна....
17-20 февраля в Николаеве проходил чемпионат Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха....
С февраля в центре Сум будут проводиться занятия Академии вольной борьбы....