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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские пловцы отличились на спартакиаде «Поверь в себя»

2-5 июня в Каменском Днепропетровской области проходили финальные соревнования ХХVІІІ Спартакиады «Поверь в себя» по плаванию среди детей с инвалидностью.

В этих соревнованиях принимала участие команда воспитанников нашей ДЮСШ «Инваспорт» (8 спортсменов) под руководством тренеров Боско Василия Николаевича и Боско Марины Сергеевны.

Наши звездочки показали отличные результаты, привезя в Сумы 18 медалей, из которых 10 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая. Также приятным событием стало исполнение норматива кандидата в мастера спорта Украины Бурдой Анастасией на дистанции 50 м брассом и Анастасией Гайдай на дистанции 50 м на спине.

А теперь достижения:

Бурда Иван - 1 золото (200 м комплекс), 2 серебра (50 м и 100 м брасс);

Бурда Настя - 3 золота (50 м и 100 м брасс, 200 м комплекс);

Гайдай Настя - 2 золота (50 м на спине и 50 м баттерфляй), 1 серебро (100 м на спине);

Зигунов Андрей - 1 серебро (100 м брасс);

Каримова Ксения - 3 золота (50 м и 100 м брасс, 50 м вольный стиль);

Мазур Захар - 1 золото (50 м брасс), 2 серебра (100 м брасс и 50 м в/с);

Ротт Сергей - 1 серебро (50 м брасс), 1 бронза (50 м в/с).

Спорт Инваспорт Плавание
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