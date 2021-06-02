Определились финалисты чемпионата Европы по-сумски В финале сыграют Голландия и Австрия.

9 июня состоялись полуфиналы чемпионата Европы по-сумски. В первом матче Нидерланды победили Германию. Второй полуфинал завершился победой Австрии над Шотландией.

Нидерланды («Food Centre») – Германия («ЗиКоНи») 3:0

Австрия («Lex VSK») – Шотландия («Сервис Люкс») 4:1

Финальный день чемпионата Европы по-сумски, 10 июня, начнется матчем за бронзу, в котором немцам будут противостоять шотландцы.

Матч за бронзу

17:30 Германия («ЗиКоНи») - Шотландия («Сервис Люкс»)

Завершится турнир финалом, в котором сойдутся сильнейшие команды города - «Food Centre» (Нидерланды) и «Lex VSK» (Австрия).

ФИНАЛ

18:30 Нидерланды («Food Centre») - Австрия («Lex VSK»)