Сумчанка отримала грант Президента України Розпорядженням Президента України від 27 травня 2021 року №493/2021-рп «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів» грант на реалізацію творчого проєкту «Перевтілення: портрети, що оживають» призначено методистові центру культури і мистецтва Анні Гавриленко.

Метою проєкту є популяризація та актуалізація мистецької спадщини регіону, привернення уваги до естетики традиційного вбрання та формування інтересу до експозиційної діяльності художніх та краєзнавчих музеїв Сумщини.