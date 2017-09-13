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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка отримала грант Президента України

Розпорядженням Президента України від 27 травня 2021 року №493/2021-рп «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів» грант на реалізацію творчого проєкту «Перевтілення: портрети, що оживають» призначено методистові центру культури і мистецтва Анні Гавриленко.

Метою проєкту є популяризація та актуалізація мистецької спадщини регіону, привернення уваги до естетики традиційного вбрання та формування інтересу до експозиційної діяльності художніх та краєзнавчих музеїв Сумщини.

 
Досуг Гранты
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