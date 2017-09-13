Сумчанка отримала грант Президента України

Метою проєкту є популяризація та актуалізація мистецької спадщини регіону, привернення уваги до естетики традиційного вбрання та формування інтересу до експозиційної діяльності художніх та краєзнавчих музеїв Сумщини.
Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» оголошує грантову програму на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у...
Оголошується конкурс для жінок Сумської області, які займають активну громадянську позицію, прагнуть розвивати свою громаду, реалізовувати власний міні-проект по тематиці...
Гранты Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год назначены двум ученым Сумского государственного университета....
Сумское областное управление молодежи и спорта сообщает, что при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины Благотворительный фонд ICEPP проводит конкурс...
Студенты Сумского национального аграрного университета получили мини-гранты от Чешского агентства развития для осуществления научной деятельности....