Лидер липоводолинского «Альянса» пошел на повышение

Владислав провел за «Альянс» 67 матчей, в которых забил 25 мячей и выполнил 13 голевых передач. Также Владислав стал лучшим бомбардиром Кубка Украины сезона 2019/2020 в составе «Альянса», забив в том эпохальном сезоне четыре мяча в ворота кубковых соперников.
«Мы искренне благодарны тебе за игру, которую ты показывал за нашу команду, спасибо тебе за тот вклад, который ты сделал для развития «Альянса»!
Желаем достойно представить Сумщину на уровне УПЛ, однако всегда ждем тебя снова в нашем клубе!», - говорится в сообщении клуба.
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