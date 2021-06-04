Мешканець Сумщини став призером міжнародного марафону WikiGap Challenge Організація «Вікімедіа Швеція» оголосила результати міжнародного марафону WikiGap Challenge — глобальної кампанії, яка проводилася у березні-квітні за підтримки Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

WikiGap Challenge проводиться із 2019 року, його метою є покращити висвітлення у Вікіпедії жінок та пов’язаних тем якомога більшою кількістю мов. Цього року марафон пройшов утретє, його окремим фокусом була тема прав людини — за підтримки Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Цей міжнародний марафон проводиться окремо від кампанії WikiGap в українських вікіпроєктах, яку організували у березні. Однак можна було брати участь одночасно у двох проєктах, і чимало редакторів та редакторок української Вікіпедії скористалися цією можливістю.

Переможцями марафону стали користувачі й користувачки, які набрали найбільше балів за системою, що брала до уваги кількість та якість внеску.

За результатами WikiGap Challenge 2021 чотири редактори української Вікіпедії увійшли в топ-10 переможців:

- Андрій Гриценко з Глухова (п’яте місце; 142 створені та поліпшені статті)

- lxlalexlxl (шосте місце; 99 статей)

- Дми88 (дев’яте місце; 68 статей)

- Mr.Rosewater (десяте місце; 69 статей)

Перше місце — у користувача Tuga1143, котрий наповнював Вікіпедію португальською мовою і створив та покращив 429 статей.

Загальна кількість учасників і учасниць марафону — 81. За час марафон вони створили і покращили 2940 статей 27 мовами. У межах фокусної теми, присвяченої правам людини, створено 337 статей різними мовами про 29 жінок, запропонованих організаторами.

Також журі WikiGap Challenge визначило дві найкращі статті марафону. Ними стали стаття про мексиканську художницю Фріду Кало мовою сорані та вірменськомовна стаття про акторку українського походження Віру Холодну.

Загалом в українській Вікіпедії у рамках міжнародного WikiGap Challenge було створено і поліпшено понад 400 статей. Наприклад, з’явилася стаття про чилійську етнографиню і останню носійку яганської мови Кристіну Кальдерон чи про низку борчинь вільного стилю.