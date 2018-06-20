В центре Сум посреди дороги зияет открытый люк

Об этом в Фейсбуке сообщает сумчанин Валентин Пазуха.
«Перехрестя вулиць Ільїнська та Ярослава Мудрого....це вже евро перехрестя чи ще ні?», - спрашивает он.
А может и поручения никакого не было?...
Колодец КП «Горводоканал» возле школы № 23 закрыли только после личного обращения к директору водоканала....
Задержанию злоумышленников помогли неравнодушные сумчане, которые, заметив двух неизвестных, которые снимают крышку канализационного люка, сразу же сообщили об этом в...
8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном...
Патрулируя город, стражи порядка получили сообщение о краже канализационного люка на улице Куликовской....