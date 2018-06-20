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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:11273

В центре Сум посреди дороги зияет открытый люк

На перекрестке ул. Ильинская и Ярослава Мудрого на дороге отсутствует люк.

Об этом  в Фейсбуке сообщает сумчанин Валентин Пазуха.

«Перехрестя вулиць Ільїнська та Ярослава Мудрого....це вже евро перехрестя чи ще ні?», - спрашивает он.

Общество Люк
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