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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10148

Сумчани – лауреати Міжнародного фестивалю-конкурсу

Учні ДМШ № 4 взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв і талантів «Танцюй! Співай! ПЕРЕМАГАЙ!», що відбувався з 13 по 15 травня у Бердянську.

Захід реалізовувався у дистанційному форматі. Вокальний дует учнів ДМШ № 4 у складі Марії КОСТЮЧЕНКО та Ксенії КОЛЮКИ став лауреатом почесної ІІ премії.

Підготували дітей до конкурсу викладач Богдана БЕЗУС та концертмейстер Юлія ЛИТОВЧЕНКО.

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