На Кролевеччині відбудеться фестиваль історичної реконструкції Жителів Сумщини запрошують відвідати фестиваль історичної реконструкції, який пройде 19–20 червня в селі Воргол.

У програмі фестивалю турнір зі спортивних історичних поєдинків (масові бої лицарів 5х5, 2х2, бої серед лицарів жінок 3х3, всі проти всіх), а також одиночні бої лицарів у номінаціях «Щит – меч», професійні поєдинки. Також організатори зазначають, що на місці проведення фестивалю буде розташовуватися кемпінг, в якому можуть залишитися всі бажаючі.

У рамках фестивалю відбудеться рок-концерт за участі не тільки кролевецьких рок-гуртів, але й гостей із інших регіонів. Крім того, організатори додають, що буде функціонувати лучний тир, відбудеться мотопробіг. Гості фестивалю зможуть насолодитися фаєр-шоу, екскурсіями, майстеркласами та посмакувати вуличної їжі.

Початок дійства: 19 червня о 12.00.