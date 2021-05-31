В Сумах мошенники обобрали 91-летнюю старушку

Женщина рассказала правоохранителям, что на ее стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и на его лечение требуется большое количество денег. Через некоторое время к дому потерпевшей пришла неизвестная женщина, которой бабушка передала деньги в сумме 90 000 гривен.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
Сейчас принимаются все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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