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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах мошенники обобрали 91-летнюю старушку

Жертвой аферистов стала пожилая сумчанка, которая отдала в руки мошенников 90 тыс. гривен на «лечение сына».

Женщина рассказала правоохранителям, что на ее стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и на его лечение требуется большое количество денег. Через некоторое время к дому потерпевшей пришла неизвестная женщина, которой бабушка передала деньги в сумме 90 000 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас принимаются все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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