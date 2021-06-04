На Сумщине полиция устанавливает обстоятельства двух ДТП, в которых травмированы люди

Около часа ночи в селе Журавка Шосткинского района 21-летний водитель мотоцикла Longking не справился с управлением и допустил его падение. В результате чего получил телесные повреждения.
В тот же день, около 14.00 часов, 40-летний водитель автомобиля Фиат Добло, двигаясь по улице Героев Украины в городе Кролевец, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Оба водителя с телесными повреждениями госпитализированы в больницы для оказания медицинской помощи.
По данному факту в полиции отрыли уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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