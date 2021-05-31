На Сумщине меньше 0,5% жителей области получили две прививки против COVID-19

Об этом во время брифинга сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.
За вчерашний день проведено 1279 прививок (482 - вакциной Coronavac, 438 - Comirnaty и 350 – AstraZeneca).
Из общего числа привитых вакцину Covishield получили 14686 человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) привилось 6213 пациентов, из них 2307 - второй дозой.
Вакциной AstraZeneca проведения 11060 прививок, из которых 722 человек уже осуществили повторную вакцинацию.
10665 жителей области привились вакциной Coronavac в том числе 1736 человек - двумя дозами.
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