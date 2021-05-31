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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:5040

На Сумщине меньше 0,5% жителей области получили две прививки против COVID-19

По состоянию на 9 июня в области сделано всего 44931 прививок, привилось 40126 человек, в том числе 4805 пациентов - двумя дозами.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

За вчерашний день проведено 1279 прививок (482 - вакциной Coronavac, 438 - Comirnaty и 350 – AstraZeneca).

Из общего числа привитых вакцину Covishield получили 14686 человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) привилось 6213 пациентов, из них 2307 - второй дозой.

Вакциной AstraZeneca проведения 11060 прививок, из которых 722 человек уже осуществили повторную вакцинацию.

10665 жителей области привились вакциной Coronavac в том числе 1736 человек - двумя дозами.

Общество Вакцинация
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